Zaterdag-1 al begonnen

Na zo’n vijftien jaar ontbrak dat ene gezicht bij de start van de voorbereiding van FC Volendam. Hoewel, Henny Schilder liet toch de kwast even in de verfbus zitten en kwam een kijkje kwam nemen bij zijn voormalige ploeggenoten.

Om zich vervolgens ’s avonds met een plastic tas en schoenen te melden voor de eerste training van RKAV Volendam zaterdag-1. ‘Vik’ kwam er nog meer ‘nieuwe’ oud-ploeggenoten tegen, als Harry Zwarthoed, Maarten Woudenberg en Stefan Plat. Mannen met geweldig ervaring in het betaalde en amateurvoetbal, die de ploeg komen versterken komend seizoen in de Hoofdklasse, waarin aansprekende tegenstanders als Spijkenisse (met Kees ‘Pier’ Tol), Jong FC Den Bosch, SC Feyenoord en Capelle, dat op zaterdag 1 september de eerste tegenstander (uit) is. Een week later, op kermiszaterdag, is de eerste thuiswedstrijd.