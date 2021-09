Zaterdag 1 boekt prima overwinning

De voetballers van de zaterdag 1 kwamen al snel achter tegen de gasten uit Zwolle. Na zo ’n kwartiertje was de stand weer geliijk en kwamen de Volendammers beter in hun spel.

Het was een lust voor het oog om het frisse spel en de tomeloze inzet van alle spelers te zien. De spelers van Berkum hadden het nakijken en wisten op bepaalde momenten niet meer waar ze moesten lopen om de golf van aanvallen tegen te houden. Nog voor rust was er een verdiende voorsprong voor de zaterdag 1.

Na de ruste werd de score nog opgevoerd en na een klein foutje was de eindstand 4-2. De doelpunten werden gescoord door Stan Veerman(Man of the Match), Pieter Kroon, Daan Steur en Dave Zwarthoed.