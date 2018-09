Zaterdag 1 brengt Vitesse in verlegenheid

Natuurlijk was Vitesse beter dan onze zaterdag 1 en natuurlijk stond het met de rust terecht 0-2 maar na de thee gooiden de Volendammer de schroom van zich af en moest Vitesse toezien dat de zaterdag 1 beter ging spelen.

Nick Tol en Joey Tol kwamen in het veld en Volendam ging alles of niets spelen. Een prachtig doelpunt van Nick Tol tien minuten voor het einde was het signaal voor een slotoffensief van Volendam.

Vitesse kon zich slechts beperken tot het wegtrappen van de bal en er kwamen nog wat kansen voor de zaterdag 1 maar Volendam kan trots zijn op een kleine 1-2 nederlaag.