Zaterdag 1 verliest ook van Genemuiden

Na een goede serie voor de winterstop wil het nu al vier wedstrijden niet lukken voor de zaterdag 1. Ook de wedstrijd tegen Genemuiden werd eigenlijk kansloos verloren met 1-5.

Natuurlijk worden Maarten Woudenberg en Nick Tol gemist (geblesseerd) maar voetbal op dit niveau vereist minimaal 100% inzet en de absolute wil om te winnen, ook al heeft de tegenstander dan iets meer kwaliteit. Vooral in de eerste helft was het Genemuiden dat voetbalde en Volendam kwam maar spaarzaam in de buurt van het vijandelijke doel.

De russtand van 0-2 was dan ook volkomen verdiend. Na de rust zette Volendam meer druk, maar Genemuiden was uiterst effectief. Jens Kras zorgde voor de eretreffer maar weer een dikke nederlaag was een feit.