Zaterdag 1 wint van sterk Berkum

Titelkandidaat Berkum had in de de eerste helft de touwtjes strak in handen: de ploeg speelde sterk en de aanvallers van Volendam kwamen er vooralsnog niet aan te pas. Met de rust had het zomaar 0-3 kunnen staan, maar de kansen voor Berkum werden niet benut of keeper Rick van de Heuvel stond in de weg.

Vlak voor de rust had Pieter Kroon de 1-0 op de schoen, maar schoot hij de strakke voorzet van Jeffrey Veerman hoog over. Na de rust was het rechtsback Sonny Tol die een aanval opzette, doorliep en de voorzet van Jeffrey Veerman binnentike. Hierna was het Volendam dat de betere ploeg was en nog enkele goede kansen kreeg.

In de laatste fase ging Berkum met lange ballen spelen en toen was het nog even billen knijpen maar de drie punten bleven in Volendam.