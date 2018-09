Zaterdag 6 wint Dick Tol Toernooi 2018

Het jaarlijkse Dick Tol Toernooi versie 2018 is weer gespeeld. In totaal zijn er 26 wedstrijden gespeeld op kunstgras vooral in de poulefase moesten de teams flink aan de bak om in de wedstrijden van 18 minuten tot scoren te komen. Vooral toen de spelers nog fit waren was er van een doelpuntenregen geen sprake en vele wedstrijden eindigden in 0-0, 1-0 of 0-1.

De zaterdag 6 en zaterdag 7 werden eerste in hun poule en speelden de finale. Onder zware, warme omstandigheden werd er toch een behoorlijke partij voetbal op de mat gelegd en het was pas 5 minuten voor tijd dat Henk Bond kon scoren op aangeven van Maik Offerman. In een slotoffensief van zaterdag 7 was het Maik Offerman die uit een counter de beslissende 2-0 op het bord zette.