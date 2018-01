Zaterdagmarkt een jaar lang op de Populierenlaan

Afgelopen week zijn langs het fietspad in de Populierenlaan door aannemingsbedrijf Sturm betonnen stelconplaten gelegd. De platen zijn gelegd vanaf de Julianaweg tot voorbij het Cultureel Centrum. Zaterdag is de markt voorlopig voor de laatste keer op het Europaplein.

Omdat in de Zeestraat en het Europaplein een nieuw riool wordt aangelegd, moet de markt tijdelijk verhuizen. Om meer ruimte te creëren en een strook aan te leggen waarop de verkoopwagens gestald kunnen worden, is de strook met stelconplaten aangelegd.

De planning is dat de wekelijkse zaterdagmarkt een jaar lang op de Populierenlaan gehouden zal worden. Daarna wordt alles weer in de oude staat hersteld. Komende zaterdag is de markt voor het eerst op de tijdelijke nieuwe locatie.