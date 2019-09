Zebrapad bestraat op de parkweg

Nog vóór de bouwvak werd de herinrichting en het herbestraten van de Burg. van Baarstraat afgerond door de stratenmakers van Hennephof en Jonk. Het wegdek van de winkelstraat ligt er weer keurig netjes bij. Ook het fietspad, richting het Boelenspark werd verlegd.

Hier was bij de parkweg een voetgangers oversteek plaats. Bij het herbestraten werd hier geen zebrapad aangelegd. Dat was voor de omwonenden toch wel een groot gemis. Er werd beklag over gedaan bij de gemeente. Vorige week zijn twee dames in gesprek gegaan met wethouder Wim Runderkamp.

Zij wisten hem ervan te overtuigen dat er toch echt een zebrapad moest komen. Er werd zéér kordaat door de gemeente gehandeld. Vrijdagmorgen om 7 uur arriveerden de stratenmakers en nog vóór de middag is de V.O.P. bestraat. Zo is iedereen weer tevreden.