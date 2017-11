Zebrapad op Julianaweg bij Foe extra verlicht

Op en bij het zebrapad op de Julianaweg, naast Snackbar Roma, zijn in het verleden al diverse ongelukken gebeurd. Om de V.O.P. beter zichtbaar te maken zijn door de gemeente extra lampen boven het zebrapad gehangen en reflecterende borden geplaatst.

Door Chris de Boer (Mercuurbouw), Franklin Tol (Tol Plaatwerk) en Wim v.d. Valk is als pilot een extra verlichting ontwikkeld voor het zebrapad. Met een druk op de knop wordt het zebrapad extra beschenen met fel rood LED-licht. Zo valt het zebrapad beter op in het donker.

De eerste reacties zijn heel positief. Ook wethouder Wim Runderkamp is blij met dit particulier initiatief. Als het goed bevalt worden er mis-schien meerdere V.O.P.-LED-verlichtingen opgehangen in de gemeente.