Zeer geslaagde KBO-Paasbrunch in de Jozef

Het Sint Jozefgebouw zat donderdag om 13.00 uur goed gevuld met ruim 200 KBO-leden. Hier vond namelijk de jaarlijkse Paasbrunch plaats van de Katholieke Bond voor Ouderen afd. Edam-Volendam.

De ontspannende bijeenkomst ging van start met een luxe broodmaaltijd waaraan de KBO’ers zich tegoed aan konden doen. Er was live muziek van Michel de Haan, die bekende nummers op zijn repertoire had staan. Om 14.00 uur, toen allen lekker gesmikkeld hadden van de luxe broodsoorten met heerlijk beleg, werden de tafels opgeruimd en kon Jan Schilder achter het bingo-apparaat plaatsnemen. Er werden twee bingorondes gespeeld. Verder was er een verloting op de nummers die op de toegangskaarten vermeld stonden. Ook hier waren leuke prijsjes mee te winnen.