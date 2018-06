Zesde Butter & Eek Zeilrace gewonnen door Smit Elektra

Door Vereniging Behoud de Volendammer Botters werd vrijdag voor de zesde keer de Butter & Eek Zeilrace voor botters georganiseerd. Het is een bedrijven-zeilwedstrijd waar 8 botters aan deelnamen. Deze lagen afgemeerd bij de Visafslag.

Aan boord zaten 8 teams van maximaal 12 deelnemers. Om 9.00 uur was er een ontbijt in de Dijk en daarna een palaver voor de schippers onder de Visafslag.

Om 11.30 uur ging de Butter & Eek Zeilrace van start. Het was ideaal zeilweer voor de botters met windkracht 4 à 5. De race werd om 15.00 uur afgevlagd. Winnaar werd de BU32 van Smit Elektra gevolgd door de MK63 van Piet Butter installatietechniek.

Na de geslaagde race was er een schippersdiner in Café De Dijk.

Uitslag Butter & Eek race 2018

1. Smit Elektra - BU32: 14:45 3:15

2. Piet Butter installatietechniek - MK63: 14:57 3:27

3. Mercuur Bouw - WON119: 15:01 3:31

4. Schilderbedrijf Schilder-Verhoeven - VD241: 15:13 3:43

5. NemassDeBoer - VD17: 15:24 3:54

6. Molenaar&Zwarthoed Adviseurs - VD172: 15:49 5:19*

7. NBC Van Roemburg & Partners - BU89: DNF

7. -WR54: DNF

* VD172 is te vroeg gestart en krijgt een uur straftijd.