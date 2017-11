Zeven 50-jarige bruidsparen bijeen in Warder

Vrijdagmorgen organiseerde burgemeester Lieke Sievers voor de vijfde keer dit jaar een bijeenkomst met echtparen uit de gemeente Edam-Volendam die 50 jaar getrouwd zijn. Dit vond plaats in De Oude School te Warder.

Voorheen ging de burgemeester bij alle gouden bruidsparen langs, maar omdat er nu in de gemeente rond de driehonderd 50-jarige bruidsparen zijn per jaar, is dat eigenlijk niet meer te doen.

Vrijdag waren de gouden paren Buikman-van Dijk, Brommersma-Jongerbloed, Tuijp-Zwarthoed, Huisink-Laan, Arzoni-Kuiper, Helsloot-Soederhuizen en Mooijer-Karregat op de koffie bij de burgemeester. Een feestelijk opgemaakt taart werd voor hen aangesneden.