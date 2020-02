Ziek van het niet zakelijk zijn

Ziek waren ze er van. In periodes fantastisch voetbal spelend, had FC Volendam na rust de winst bij Jong AZ veilig moeten stellen, maar in de slotminuten liet het zich verrassen in een counter (1-1). ,,Als je kampioen wilt worden, moet je het afmaken en ik geloof écht dat wij – zoals wij nu spelen – kampioen kunnen worden. Maar daar moet íedereen in gaan geloven”, zei Kevin Visser na afloop. Het was tekenend voor de gedaanteverwisseling die FC Volendam in een half jaar tijd heeft ondergaan. Van de nietszeggende nummer zestien van de eerste divisie naar een titelkandidaat, geschoeid op hogeschool voetbal.

Door Eddy Veerman

Maandagavond, de wind(stoten) had(den) vrij spel op het open terrein van het jeugdcomplex in Wijdewormer, maar ondanks voorspellingen van nóg slechter weer werd er gevoetbald. En de ploeg van Wim Jonk ging met dezelfde windsnelheden tekeer, als het ging om positiespel of het heroveren van de bal volgens de drie seconden-regel. Na achttien minuten dirigeerde de scheidsrechter het gezelschap spelers naar binnen vanwege onweer en hagel.

Op dat moment had Volendam met 0-2 kunnen en eigenlijk móeten leiden. De eerste frivole actie van AZ-linksbuiten Thijs Oosting werd net op tijd afgebroken door Mickey van de Ven, waarna de bezoekers, na een onderschepping van Alex Plat, met onwaarschijnlijk snel positiespel via Jari Vlak, Boy Deul en Noah Fadiga op 0-1 kwamen. De bij AZ opgeleide Nick Doodeman krulde als eindstation de bal – nota bene met zijn linker – in de verste hoek. Direct daarna kreeg Boy Deul een levensgrote kans, maar hij mikte laag, daar waar doelman De Boer hoopte dat-ie zou komen.

Halverwege de eerste helft deed zich een interessant moment voor. Alex Plat, die naar een zeer hoog niveau groeide, vroeg de bal aan Franco Antonucci, waarna zijn steekpass in de voeten van de tegenstander belandde. Symbolisch voor zijn wedstrijd heroverde hij de bal op grootse wijze en prompt kreeg hij een doortocht, om in een positie te komen die hem – nog – vreemd is. De schietpoging vanaf rand zestien miste dan ook de vereiste overtuiging.

Het had net zo goed 3-3 kunnen staan bij rust. Want AZ vond toch enkele keren de ruimte door het midden, lanceerde spits Ferdi Druijf, maar hij vond telkens een ijzersterk keepende Nordin Bakker op zijn weg. Aan de overkant ging Doodeman voor zijn eigen kans – en raakte de lat – terwijl Martijn Kaars de bal bij de tweede paal zo binnen had kunnen lopen.

In de tweede helft kreeg Volendam tussen de 71e minuut en 85e minuut een reeks scoringskansen om AZ te doen knakken. Martijn Kaars ging voor het eigen schot terwijl Gijs Smal en Franco Antonucci geheel vrij stonden. Toen Kaars wel teruglegde op Kevin Visser, gebeurde dat in twee instanties, waardoor Visser de bal over schoot. De mooiste kansen waren voor Antonucci – toen de keeper al geklopt was – en invaller Ibrahim el Kadiri. Maar beide maakten ondanks de technische bagage in scoringspositie niet de juiste keuze.

Waren de Alkmaarders op dat moment nog nauwelijks in de buurt van Bakker gekomen, in de 87e minuut kreeg Volendam de rekening gepresenteerd van het missen van de kansen. Visser beging een overtreding, ging nog even in conclaaf en de thuisploeg ging er vandoor. Even een onachtzaamheid in de Volendam-defensie en Druijff stond ongedekt om de gelijkmaker binnen te tikken. En in de slotminuut mocht de Noor Hakon zelfs aanleggen voor 2-1. Dat bleef Volendam, dankzij een excellerende Bakker, bespaard.