Zieken-Kerstviering donderdag in de Mariakerk

In de Mariakerk vond donderdagmiddag om 15.00 uur een Ziekenviering plaats. Voorganger was kapelaan Goos en door het voltallige Parochiekoor werd de zang verzorgd. Dit stond onder leiding van dirigent/organist Guillermo Brachetta.

De viering werd druk bezocht en mooie kerstliederen werden door het koor gezongen, dat uitgebreid was met de sopraan Lida Hoekstra, voor het zingen van de solopartijen. Een bemoedigende preek was er van kapelaan Goos en Ria Knook las twee gedichten voor.

Na de mooie en inspirerende viering was er achterin de kerk gelegenheid om een kopje koffie/thee met wat lekker erbij te nuttigen. Hier werd door veel kerkgangers gebruik van gemaakt.