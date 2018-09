Ziekenviering “Voor elkaar!” in de Mariakerk

Donderdagmiddag om 3 uur was er in de Mariakerk een Ziekenviering bij gelegenheid van de Nationale Ziekendag 2018. Deze dag heeft als thema “Voor elkaar!”. De viering werd goed bezocht en voorganger was Pastoor Stomph.

De zang werd verzorgd door het koor Forever Young, dat enkele mooie liederen ten gehore bracht. Er was een inspirerende prediking en door de lectoren werden mooie gedichten voorgelezen. Na afloop van de Ziekenviering was er achter in de kerk gelegenheid om een kopje koffie te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan. Bij het verlaten van de Mariakerk kregen de bezoekers een roos aangeboden namens de Werkgroepen Ziekenviering & Zonnebloem.