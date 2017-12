Zillertal en Mayrhofen als kerstdecoratie in de woonkamer

In de woonkamer van Jan Plat, die woont aan de Bonifatius Guijtstraat, is als kerstdecoratie een schitterend winterlandschap gemaakt door Jan Plat. Al zijn creativiteit heeft hij hierin gelegd. Verbluffend mooi is het geworden en je kan je er niet ‘loof’ naar kijken.

Omdat Jan en zijn vrouw al zo’n 20 jaar in de zomer naar Mayrhofen in het Zillertal te Oostenrijk op vakantie gaan, kwam Jan op het idee om als kerstversiering dit na te bootsen in de woonkamer. Tegen de wand is het wintertafereel opgebouwd op een paneel van 3x1 meter.

Het is voor Jan Plat echt Monnikenwerk geweest, maar hij heeft er wel eer van, want in deze kersttijd kan hij van al dit fraais puur genieten. In een museum zou het kerstwerkstuk zeker niet misstaan.