Zilveren Anjer voor Piet de Boer

Woensdag werden in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam drie Zilveren Anjers uitgereikt door Prinses Beatrix. Ook Piet de Boer, al 50 jaar voorzitter van het Volendams Opera Koor, kreeg deze onderscheiding van het Prins Bernhard Cultuurfonds uitgereikt.

Er was na de uitreiking ook een prachtig optreden van het Volendams Opera Koor. Gekleed in het Volendams kostuum werden in de grote zaal van het Koninklijk Paleis twee nummers gezongen. Piet de Boer was diep onder de indruk van deze onderscheiding. “Het was heel indrukwekkend. Dit maak je maar één keer in je leven mee”. Eerder dit jaar werd Piet de Boer, vanwege zijn 50-jarig voorzitterschap van het V.O.K., door het bestuur tot erelid benoemd. En nu weer een Zilveren Anjer. Het is hem van harte gegund.