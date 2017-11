Zingend langs de deuren met Sint Maarten

Gelukkig stopte het zaterdag om 17.30 uur met regenen, zodat de kinderen toch zingend met de lampionnetjes in de handen langs de deuren konden met Sint Maarten zonder een nat pak op te lopen.

De meeste jongens en meisjes liepen in De Broeckgouw en op het Middengebied. Maar ook op het Munnikenveld, waar nu veel gezinnen wonen, waren meer groepjes kinderen die de Sint Maarten-liedjes voor de deuren zongen. Zij kregen van de bewoners als traktatie snoep.

Rond 18.00 uur, toen het donker was, ging het Sint Maartenzingen van start. De verlichte lampionnen zorgden voor een sfeervolle aanblik. Ook veel ouders liepen mee om hun kinderen te begeleiden met deze Sint Maarten-traditie die in heel Noord-Holland gehouden wordt.