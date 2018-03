Zitbanken voor crêperie "Het Zwarte Paard"

Op het pleintje voor crêperie “Het Zwarte Paard” van art Hotel Spaander, zijn sinds woensdag houten zitbanken geplaatst. Door medewerkers van Spaander zijn de zitbanken zelf in elkaar gezet.

Zo kunnen toeristen en passanten op het pleintje een zitplaats vinden op deze banken. Na het timmer- en zaagwerk werden de banken met blanke lak geschilderd. Er is zo een mooie invulling gegeven aan dit pleintje van “Het Zwarte Paard”. Hier kan men in de crêperie van Spaander o.a. terecht voor poffertjes en pannenkoeken, snoepgoed en koffie, thee en frisdrank. Vorig jaar werd de crêperie geopend en nu is er ook een uitnodigend terras bij gekomen.