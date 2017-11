Zitbankjes voor hangjongeren in het Boelenspark

In opdracht van de gemeente is maandag een Jongeren Ontmoetings Plaats in het Boelenspark gecreëerd. De jongeren zaten geregeld op de bankjes naast de Maria-kapel. Daar werden diverse vernielingen aangericht en bleef er rotzooi op het pad achter.

Dit tot groot ongenoegen van Hille Kok, haar man Jan en de groep vrijwillig(st)ers, die steeds in de weer moest om de bende op te ruimen. De noodklok werd geluid bij de gemeente. Er is nu voor de jongeren een hangplek gecreëerd even verderop.

In het grasveld bij de vijver zijn twee zit/tafelbanken naast elkaar geplaatst, zodat de jongeren nu een JOP in het Boelenspark hebben. Hier kunnen ze dus samenkomen en heeft niemand er last van.