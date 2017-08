Zomer-sfeerplaatjes vanuit Volendam

Het is rustig in Volendam. Vooral in de nieuwbouwwijken zoals de Blokgouw, het Middengebied en in de Broeckgouw zijn veel bewoners op vakantie. Veel parkeerplaatsen zijn leeg en er rijdt nauwelijks verkeer over de wegen.

Op de dijk is het wel druk. Het is soms dringen geblazen aan de Haven met de vele toeristen en dagjesmensen. De terrassen zitten vol en er heerst een gezellige nering. Vanaf de haven heeft men een fraai uitzicht op het IJsselmeer.

In de tuinen en parken kan men veel kleur en fleur zien. Bloemen en planten staan in volle bloei. Tijdens een fietstochtje konden we wat mooie sfeerplaatjes maken van een zomers Volendam.