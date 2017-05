Zondag 1 sluit competitie af met klinkende overwinning



Er was nog een kleine kans om de nacompetitie te halen maar ondanks de ruime 6-1 winst op Hercules Zaandam kwam de zondag 1 niet verder dan de vijfde plaats en dus geen vervolg van de competitie.

Hercules deed goed mee in de wedstrijd maar waar bij Volendam alles meezat hadden de gasten uit Zaandam het geluk tegen. Bij Volendam waren Mike Dooijeweerd, Jan Bond, Nick Water (2x) en Robin Bont (2x) de doelpuntenmakers.

Coach Berry Smit was zeer tevreden met het uiteindelijk resultaat, zeker gezien de personele problemen in de wintermaanden waarin veel punten werden verspeeld.