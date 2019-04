Zonovergoten braderiemarkt op winkelcentrum De Stient

Zondag vond in en rond winkelcentrum De Stient een grote braderiemarkt plaats. De meeste winkels waren deze zondag geopend en in de galerij waren van hen diverse stands ingericht met Paas-aanbiedingen. Tevens waren er vele kramen van standwerkers.

Zowel op het binnenplein als rondom De Stient bij de parkeerplaatsen waren stands met allerlei spullen en lekkernijen te koop voor het komende Paasweekend. Er waren diverse proeverijen en bij de kraam van D-reizen kon het gewicht van een gevulde reiskoffer geraden worden waarmee men kans maakte op het winnen van een reischeque. Voor de kinderen was er volop vermaak met Oud-Hollandse spelen. Het was zondag stralend mooi weer met volop zonneschijn. Maar warme kleding aan was toch wel gewenst, want er stond een koude wind. De braderiemarkt in De Stient trok veel belangstellenden aan. Er heerste een gezellige nering en de koopjesjagers konden er volop hun slag slaan.