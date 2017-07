“Zus & Zo” gaat verhuizen naar de Meerzijde 25

In maart was het 14 jaar geleden dat Afra Nieuweboer-van Vlaanderen en Miranda Veerman-van Vlaanderen aan het Dril 1A hun Baby- en Kinderwinkel “Zus & Zo” openden. De winkel is intussen een begrip in Volendam en omstreken. Vrijdag is de verhuizing.

Een paar maanden geleden is de zaak nog helemaal verbouwd. Maar toch gaat “Zus & Zo” nu verhuizen naar een bijna drie keer zo groot pand op een toplocatie aan de Meerzijde 25. Afra en Miranda vinden het van een kant wel jammer, maar nu is er een nieuwe uitdaging.

Het assortiment cadeauartikelen van Zus & Zo wordt flink uitgebreid, en er komen meer kindermaatjes in de kleding. Hier kan men ook terecht voor alles op het gebied van aankleding van de babykamers.