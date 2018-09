ZVV begint met doelpuntenfestijn

Waren het in het verleden nog zeer spannende wedstrijd in de eerste divisie tussen ZVV en White Stones, woensdag was er in de voor WS debuutwedstrijd in de eredivisie geen eer te behalen tegen het ontketende ZVV Volendam.

Alleen in de beginfase kon White Stones nog druk zetten maar het hoge tempo werd hen gelijdelijk teveel. Danny Tol scoorde de 1-0 en het was Robin Bont die de ruststand op 2-0 bepaalde.

Net na de rust was het Michael Tol die de 3-0 op het bord bracht en het beetje verzet was gebroken. Een meespelende keeper bij WS zorgde voor nog meer onrust en zo behaalde ZVV een prachtige 9-0 overwinning.