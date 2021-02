Zwaar bevochten zege gehavend FC Volendam

Dertien jaar duurde het voordat FC Volendam weer eens in de Adelaarhorst zou winnen en dát uitgerekend in een periode waarin het wekenlang zoveel moeite had kansen om te zetten in doelpunten. Uitgerekend op een avond dat het een zestal spelers miste vanwege een corona-uitbraak en het Nick Doodeman per direct zag vertrekken naar Cambuur. ,,Zwaar bevochten en een hele mooie zege”, zei trainer Wim Jonk na de 1-3 overwinning op een tegenstander die de afgelopen zeven duels zes keer achterin de nul hield.

Door Eddy Veerman

Het duel dat zondagmorgen vanwege een bevroren grasmat afgelast werd, kreeg een beladen karakter. Jax, het afgelopen zomer geboren zoontje van Mitchel Michaelis en Jenny Kluessien, overleed zondagnacht ten gevolge van een zeldzame (stofwisselings-)ziekte. Michaelis keepte de afgelopen seizoenen voor FC Volendam en verkaste van de zomer naar de Eagles. Voorafgaand werd een minuut stilte gehouden en droegen de spelers een shirt met een steunbetuiging daarop.

Volendam startte daarna zonder het centrale duo Marco Tol/Micky van de Ven, keeper Joey Roggeveen, Martijn Kaars, Mo Betti en Dyllandro Panko. Brian Plat en Mike Eerdhuijzen begonnen in het hart van de defensie van de hele jonge ploeg, die door Wim Jonk in het veld werd gestuurd in een andere formatie dan doorgaans: 3-5-2. ,,Een systeem dat veel communicatie vraagt. Als je gaat druk zetten, moet dat volle bak”, aldus Jonk naderhand. ,,Daar heb je power voor nodig en dat hield ook niet iedereen negentig minuten vol.”

In de eerste helft was zijn team wel de betere ploeg en kreeg de beste kans, via Franco Antonucci, wiens schot gekeerd werd door de keeper. Vlak voor rust werd het druk zetten van de bezoekers beloond, toen Brouwers zich de bal liet ontfutselen en Boy Deul knap raak schoot in de verre hoek: 0-1.

In de tweede helft had Volendam beduidend minder power om nog stootkracht richting het Deventer-doel te ontwikkelen. Toen Samir Ben Sallam bij het uitverdedigen uitgleed, verzuimden diverse spelers te anticiperen en mocht Droste de gelijkmaker prompt binnen schieten. Een kwartier voor tijd kreeg de wedstrijd een bizarre wending. Eerdhuijzen verspeelde de bal als laatste man, maar zag doelman Nordin Bakker uitstekend uit zijn doel komen en invaller Botos het scoren beletten. In de tegenstoot was Volendam zeer efficiënt. Antonucci loste een steekbal op de diepgaande Deul, die met een uitstekende voorzet de loopactie van Samuele Mulattieri richting tweede paal subliem inschatte. ,,Samuele sprong heel hoog, een schitterend doelpunt over enkele schijven”, was Jonk lovend. ,,Dit heb je nodig in dit soort wedstrijden, jongens die er met zoveel energie staan”, complimenteerde hij de ijverige Italiaan. Negentien jaar nog maar, de huurling van Inter Milaan, die in de slotminuten nog de 1-3 mocht maken, toen doelman Gorter mee naar voren was gegaan, invaller Calvin Twigt opruimde en Mulattieri een lange weg naar het verlaten Eagles-doel sprintend aflegde.

In diezelfde slotfase maakte Jip Molenaar – Denso Kasius viel uit met kramp en Antonucci kon ook geen hele wedstrijd spelen – zijn debuut en Mike Eerdhuijzen voorkwam vlak daarvoor met een goed blok dat Eagles de kans op 2-2 kreeg.

Go Ahead Eagles: Jay Gorter; Wout Droste Sam Beukema, Jeroen Veldmate (86' Jay Idzes), Bas Kuipers; Boyd Lucassen, Erkan Eyibil (69' Jacob Mulenga), Luuk Brouwers; Antoine Rabillard, Sam Hendriks (69' Giannis Botos), Bradly van Hoeven.

FC Volendam: Nordin Bakker; Denso Kasius (86' Jip Molenaar), Brian Plat, Mike Eerdhuijzen, Derry John Murkin, Dean James (71' Ibrahim El Kadiri); Samir Ben Sallam (71' Calvin Twigt), Alex Plat, Francesco Antonucci (83' Giannis Iatroudis); Samuele Mulattieri, Boy Deul.