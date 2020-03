Zwaar getroffen Art Hotel Spaander bezig met toekomst

Het Volendamse ‘Art Hotel Spaander’ beleeft momenteel een unieke periode in haar bestaan. Net als alle andere horecagelegenheden heeft het te maken met de door de regering ingestelde maatregelen. In het hotel verbleven afgelopen week nog wel wat gasten. Gezamenlijk ontbijten was er echter niet meer bij. Aan deze laatste stroom bezoekers is inmiddels een einde gekomen. De situatie is problematisch, maar biedt tevens mogelijkheden voor Spaander. Men kijkt al volop naar de toekomst na het coronavirus. Voor groot onderhoud is nu alle gelegenheid, evenals voor het vernieuwen van de menukaart.

Door Laurens Tol

Zondag 15 maart kan een historische dag worden genoemd. Olly Bakker was als Operational Manager van Spaander aan het werk toen bekend werd dat alle restaurants en bars hun deuren moesten sluiten. In het anders zo bedrijvige hotel werd het vanaf dat moment stil. ,,Het kwam voor ons niet als een verassing. Om je heen hoorde je al dat dit in de lucht hing. Toen wij om 17.30 uur de mededeling kregen dat we dicht moesten, was het gelukkig niet druk in de zaak. Toch zaten er best wel wat mensen te eten. We lieten ze rustig hun maaltijd afmaken uiteraard. Maar te rustig kon ook weer niet. Om 18.10 uur stond de Handhaving al voor de deur”, vertelt Olly.

Spaander kreeg nog kort de gelegenheid om al haar restaurantbezoekers naar buiten te laten gaan. Om 18.30 uur moest de zaak echt leeg zijn. ,,Het probleem was die dag dat we steeds tegenstrijdige berichten kregen. Onduidelijk was of we wel of geen hotelgasten mochten houden en of die wel of niet konden blijven eten. Later hoorden we dat het hotel open kon blijven, maar dat we geen ontbijt meer mochten serveren in het restaurant. Gasten moesten toen dus beneden hun ochtendmaal komen ophalen. We hadden hier ook een groep Aziaten. Die hebben we allemaal een lunchpakket gegeven dat ze boven op hun kamer konden opeten. Iedereen reageerde gelukkig begripvol op de situatie.”

Aan veruit de meeste mensen hoeft Olly niet uit te leggen waarom het restaurant momenteel dichtzit. Toch ontmoette hij de afgelopen dagen ook toeristen die de ingrijpende nieuwsberichten nog niet hadden bereikt. ,,Dit is waargebeurd. We hadden van de week twee gasten die hier binnenkwamen. De man vroeg: ‘Waarom zitten jullie dicht?’ In verband met het coronavirus, antwoordde ik. ‘Waar heb jij het nou over?’, zei hij toen. Als alternatief wilde hij dan maar een boottochtje gaan maken met de Marken Express, die dus ook niet meer vaart. Ik zei: ‘Hier heb je een krant. Ga die maar eens lezen’. Dit geloof je toch niet?”

‘Buitenlandse

touroperators

boeken gewoon

niks meer.

Ook niet voor

in mei, juni

of juli’