Zwaarbevochten punt maximale voor FC Volendam

Met tien man (rode kaart Daryl van Mieghem) hing er heel even een sensatie in de lucht, toen Denso Kasius’ doorzettingsvermogen de 2-1 opleverde. Maar – wederom – een fout bij een corner bracht de 2-2 op een presenteerblaadje voor Roda JC. En die uitslag was terecht, want de bezoekers – die bijna dezelfde ploeg hadden als vorig seizoen met daarbij de exotische verrassing Bryan Limbombe – speelden energiek.

Door Eddy Veerman

In de eerste helft lag het tempo heel hoog en beide ploegen probeerden voetballend elkaar kapot te spelen. Zowel Volendam (Robert Mühren) als Roda kwamen tot wat schotpogingen. Niek Vossebelt kreeg die gelegenheid binnen de zestien, maar zijn inzet ging naast. In balbezit had Volendam door onnauwkeurigheid en minder durf bij de vele jonge spelers én de druk van Roda moeite om tot goede patronen te komen, maar het heeft wel spelers die vanuit een onverwachts moment iets kunnen openbreken. Dat liet het duel vrijdagavond in Doetinchem, toen de FC vrijwel uit het niets op 0-2 kwam, al zien en dat gebeurde ook tegen de Limburgers. In de 28e minuut vlagde de assistent-scheidsrechter in de hoek van het veld voor een overtreding op Alex Plat, maar de scheidsrechter liet doorspelen. Robert Mühren bleef niet in dat moment hangen en strafte een oneffenheid van Roda-verdediger Jensen meteen af.

Daarna dook aan de overkant Niek Vossebelt op voor Barry Lauwers en die had net als vrijdag tegen De Graafschap een uitstekende redding. Roda was dreigend, daarop greep Wim Jonk in en liet Brian Plat en Damon Mirani centraal achterin van positie wisselen. Meteen daarna kreeg Volendam een mooie mogelijkheid voor de 2-0, toen Gaetano Oristano na een slim balletje van Alex Plat vrijheid kreeg. De Inter Milaan-huurling koos voor een eigen kans in plaats van Mühren aan te spelen en zag zijn schot geblokt.

Roda was ondertussen regelmatig gevaarlijk, met name via de snelle en behendige Bryan Limbombe, aan wie de onervaren Sjors Kramer (rechtsbenig aan de linkerkant) zijn handen vol had. Na rust bleef Kramer, spelend bij afwezigheid van Derry John Murkin en Dean James, achter in de kleedkamer en kwam de jonge John Hilton er in.

In die tweede helft kreeg de wedstrijd al vroeg een wending. Robert Mühren dacht na een interceptie de uit zijn doel zijnde Rody de Boer met een lobje te verschalken, maar dat mislukte. In de negende minuut benadeelde Daryl van Mieghem de thuisploeg. De zo ervaren topscorer had al een gele kaart gehad voor commentaar en haalde vervolgens op een ongevaarlijke plek Absalem onderuit. Volendam moest verder met tien man en trok zich terug.

Lange tijd kwam de ploeg die situatie ongeschonden door, tot doelman Lauwers bij een indraaiende hoekschop niet goed anticipeerde en werd verrast: 1-1. Volendam probeerde met een man minder af en toe wat hoger druk te zetten en was dicht bij een nieuwe voorsprong, toen Alex Plat de bal richting de opkomende Denso Kasius liftte, maar die kon er net niet de juiste richting aan geven. De zuiderlingen bleven gevaarlijk, vooral door de acties van Limbombe. Uit zijn voorzet kreeg Vossebelt een kopkans.

Groot was de Volendamse vreugde toen Denso Kasius zijn kracht (het opstomen aan de rechterkant) inzette, Richard Jensen uitspeelde en doelman De Boer vanuit de moeilijke hoek passeerde. Maar veel te snel viel de bal aan de andere kant ook in het net, wederom uit een hoekschop. Opnieuw was er desorganisatie, want in het achterveld stond Roda’s rechtsback Stefano Marzo volledig ongedekt. Niet opgemerkt door de keeper of aanvoerder en kennelijk ook niet door de bij Volendam ingevallen Ibrahim El Kadiri, die eigenlijk het beste zicht had op de situatie. Marzo kon aannemen en de bal erin rammen. En die gelijkmaker was meer dan verdiend.