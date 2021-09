Zwaarbevochten zege FC bij TOP Oss

Het venijn zat in de staart en het ging ontzettend moeizaam. Tegen het stugge TOP Oss koesterde Volendam onbeperkt balbezit, maar de Brabanders lieten zich moeilijk kapot spelen. Een tweede seizoensnederlaag dreigde voor de ploeg van trainer Wim Jonk. In de slotfase werd een 2-1 achterstand echter omgebogen in een 2-3 zege.

Door Eddy Veerman

FC Volendam begon met dezelfde elf als vorige week, alleen keerde Daryl van Mieghem terug van een schorsing en nam de debutant van de wedstrijd tegen VVV, Jordy Blom, weer plaats op de bank. Vanaf het begin was de bal het meest in bezit van de bezoekers, die geduldig de bal van kant naar kant lieten gaan, om dan ergens een overtalsituatie te zoeken en uit te spelen. De eerste grote kans kwam voort uit een interceptie, waarna Van Mieghem meteen Robert Mühren zocht, die zich vrij van de verdedigers had gepositioneerd. Doelman Alblas had echter een uitstekend antwoord op de uithaal van de spits.

Een paar minuten later leek de 0-1 te vallen, toen Denso Kasius weer eens opstoomde met ongelofelijke passen en wat passeerbewegingen onderweg. Op het moment dat hij een hoek moest uitzoeken, ramde hij de bal echter op Alblas. Weer een minuut later ging Kasius verdedigend de mist in, maar doelman Barry Lauwers schoot zijn medespeler te hulp. Aan beide kanten werden vervolgens doelpunten afgekeurd. Eén van de thuisclub (Stuy van den Herik) wegens duwen en één van Volendam, omdat Mühren in buitenspelpositie scoorde.

Regelmatig borduurde de ploeg van Jonk goed richting de zestien, maar schoten van Boy Deul (twee) en Mühren werden geblokt en steekballetjes kwamen niet aan. Na rust keerde Alex Plat niet terug, Samir Ben Salam was zijn vervanger. Het spelbeeld veranderde niet, Oss verzamelde zich op eigen helft, Volendam had de bal, maar had net als voor rust ook weer onnauwkeurigheden.

De eerste dreiging kwam van Van Mieghem, maar diens schot vanuit de draai was een prooi voor Alblas. In de tegenaanval werd Volendam uit elkaar gespeeld en prikte Sanches de 1-0 langs Lauwers. Die Brabantse voorsprong was een kort leven beschoren, want vanaf de aftrap kwam Kasius op over rechts, werd ingespeeld door Van Mieghem en zag zijn poging via een Oss’ lichaam het net in gaan: 1-1.

Het werd opeens een op en neer golvende wedstrijd. De manier waarop de 2-1 viel was schrijnend: enkele Volendam-spelers stonden erbij en keken ernaar hoe Sanches bij een ingebrachte bal als een duveltje uit een doosje andermaal mocht scoren. TOP Oss trok zich nog verder terug, trok een handbalverdediging op, maar toonde in de counter telkens de kwetsbaarheid van de Volendamse verdediging. Volendam ontsnapte toen Kay Tejan, twee jaar geleden nog speler van Jong Volendam, helemaal vrij de hoek mocht uitzoeken maar keihard tegen Lauwers aan schoot.

In de tegenstoot soleerde Kasius weer, maar zijn schot met links kon Alblas niet verontrusten. In de 81e minuut lonkte de gelijkmaker toen Mühren voor zijn tegenstander kwam en werd gevonden door Kaars, maar de bal achter zijn standbeen rolde – tot opluchting van TOP – net naast de paal het zijnet in. Een paar minuten later viel-ie alsnog. Alblas had moeite met een schot van Ben Salam, Piqué werkte de bal onvoldoende weg, waarna de ingevallen Ibrahim El Kadiri al zijn gram in het schot legde. In de 86e minuut versierde El Kadiri een corner, nam die zelf en zag aanvoerder Damon Mirani hoog springend de bal in het zijnetje koppen: 2-3. Iedereen hield nog even de adem in toen de ingevallen Margaritha om de uitgekomen Lauwers ging, maar uit zijn voorzet kopte Mathieu de bal hoog over.