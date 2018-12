Zwarte Pieten dansen bij de Danseresjes

Zaterdagmorgen had Sinterklaas het zeer druk. Daarom had hij aan een groep Zwarte Pieten de opdracht gegeven om even langs te gaan bij de danseresjes van Dans&Training Leeflang in de danszaal van de voormalige Maria Goretti-school. De knechten van de Sint lieten aan de kinderen zien dat zij óók heel goed kunnen dansen.