Zwarte Pieten tonen hun klimkunsten in de Petrusschool

Donderdagmorgen stond het jaarlijkse bezoek van Sint Nicolaas gepland aan de Sint Petrusschool. Op deze school zitten de meeste leerlingen van alle basisscholen in Volendam. Reeds in alle vroegte waren Sinterklaasliedjes te horen in de Schoklandstraat. Op het schoolplein waren grote speakers geplaatst zodat de muziek tot in de wijde omtrek te horen was.

Om klokslag 08.30 uur arriveerde luid toeterend de Pieterwagen. Een grote groep Pieten stapte uit en die begon meteen mopjes uit te delen aan de kinderen. Directeur William Zwarthoed heette Sinterklaas hartelijk welkom en na het zingen van een lied kon het Sintprogramma beginnen. In de aula van de school werden door de groepen van de bovenbouw liedjes gezongen en dansjes uitgevoerd. Bij de groepen 1 en 2 ging Sint Nicolaas langs in de klaslokalen, terwijl de Pieten zakken met kadootjes meesjouwden. In de gymzaal lieten de Pieten zien dat ze uitstekend kunnen klimmen. Op de rekken werden enkele capriolen uitgehaald.