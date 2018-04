Zwembad Slobbeland zoekt vrijwilligers voor toezicht

Bij Recreatiecentrum Slobbeland wordt al volop voorbereidend werk verricht voor het komende zwemseizoen. Op 12 mei gaat het Slobbeland weer open. Als het mooi weer wordt worden de poorten eerder geopend.

Elk jaar worden er controles uitgevoerd of het zwembad aan alle eisen voldoet. Op last van de Provincie Noord-Holland, die toezicht houdt op alle zwembaden, wordt geëist dat er alleen nog in het zwembassin gezwommen mag worden als er toezicht is. Hiertoe zijn de regels aangescherpt. Daarom is beheerder Theo Kok (Keffer) naarstig op zoek naar enkele volwassenen, die bij mooi weer langs de kant van het zwembad gaan zitten om een oogje in het zeil te houden. Men kan zich aanmelden via info@slobbeland.nl