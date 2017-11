Aanbesteding van bouw nieuwe sporthal De Seinpaal

Op de bouwlocatie van de nieuwe sporthal De Seinpaal, aan de Harlingenlaan naast zwembad De Waterdam, vond woensdag om 16.00 uur de bekendmaking plaats van de aannemer die de nieuwe Seinpaal mag bouwen. Dat is Mercuur Bouw geworden.

Deze middag vond tevens de officiële ondertekening plaats van de aannemersovereenkomst. Namens de gemeente Edam-Volendam werd het contract ondertekend door de wethouders Vincent Tuijp en Albert Koning. Namens Mercuur Bouw werd het contract ondertekend door Chris de Boer, Frank Klukhuhn en Lennard Kok.

In maart start de bouw van de nieuwe Seinpaal. De planning is dat deze in december volgend jaar in gebruik genomen kan worden.

