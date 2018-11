Aannemer Volendam in “How it’s done”

Aannemer Volendam heeft afgelopen mei aan een tv-opname meegedaan van het programma “How it’s done”. In dit programma staat voor deze aflevering “de bouw” centraal. Omdat Aannemer Volendam een mooi project in Hobrede mocht realiseren, dat vooral uitblinkt in isolatiewaarde en luchtdicht is gebouwd, zijn daar op locatie opnames gemaakt en zijn er tijdens de bouw opnames met een time laps camera gemaakt en gebruikt voor de uitzending.