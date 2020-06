Afsscheid Sjaan Boots na 46 jaar De Waterdam

Donderdag was het de laatste werkdag voor Sjaan Boots bij zwembad “De Waterdam”. Na 46 jaar achter de kassa en receptie te hebben gezeten, kan Sjaan nu van haar welverdiende pensioen gaan genieten.

Vanaf het begin van het Sportfondsenbad en later “De Waterdam” was zij het ‘gezicht van het zwembad’. Dit werk heeft ze al die jaren met heel veel plezier gedaan. “Ik heb hier altijd een leuke baan gehad. Er komen hier steeds blijde mensen aan de balie om te zwemmen. Je werkt in een mooie omgeving. Ook was er een fijne samenwerking met de collega’s”, vertelt Sjaan.

Na ruim 50 jaar gewerkt te hebben gaat ze nu met pensioen. De werkplek achter de balie was donderdag feestelijk versierd en vele (vaste) bezoekers kwamen Sjaan Boots bedanken. Ook werden presentjes gegeven, uit dank voor haar altijd gewaardeerde werk aan de receptie en kassa.