Nieuw Renault Twizzy 100 % Elektrisch

Auto Schade Volendam gaat mee met de tijd!

“Vandaag de dag leeft het onderwerp groen en recyclen enorm. Wij zijn aangesloten bij duurzaam repareren en daar zijn strenge regels aan verbonden betreffende mate van uitstoot en de vervuiling omtrent vervangend vervoer. Naast hybride vervangend vervoer hebben we nu ook een nieuwe Renault Twizzy in onze vloot! Dit vinden wij een geschikte tegenhanger in plaats van een elektrische fiets of scooter voor onze branche. Met een spatje regen zit je evengoed nog droog. De maximum snelheid is 45 km p/u en de Renault Twizzy rijdt volledig elektrisch, oplaadbaar door middel van 230 volt stekker. De Twizzy is geschikt voor 2 personen en heeft een actieradius van 70 kilometer. Het vervangend vervoer bestand bestaat momenteel uit 12 voertuigen waarvan 2 bestelwagens om onze klanten mobiel te houden tijdens de reparatie van hun eigen voertuig. Om een toch al vervelende ervaring zo aangenaam mogelijk te maken”, vertelt Kell Kes van Auto Schade Volendam.

“Alle voertuigen zijn van een recent bouwjaar van groot naar klein en niet alleen geschakelde auto’s maar ook meerdere auto’s die automatisch schakelen, oftewel in de volksmond automaat genoemd. In de meeste gevallen is dit een kosteloze service naar onze klanten toe. Wij zijn aangesloten bij het merendeel van de verzekeringsmaatschappijen en mocht u verzekerd zijn bij een niet aangesloten maatschappij, dan is het vaak ook mogelijk dat wij de reparatie mogen uitvoeren. En uiteraard indien het geen verzekeringswerk is, bent u ook van harte welkom bij ons. Mocht u binnenkort gebruik maken van onze dienstverlening en u wilt graag de Renault Twizzy als vervangend vervoer, dan zien we u graag!

Als u schade aan uw voertuig heeft opgelopen verzorgen wij het proces van A tot Z, u kunt langskomen met het schadeformulier en wij regelen de rest indien gewenst”.

Auto Schade Volendam

Mgr. C. Veermanlaan 1AA

1131 KB Volendam

Tel. 0299-363644

Fax 0299-369011

E-mail: info@autoschadevolendam.nl

Site: www.autoschadevolendam.nl