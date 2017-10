Bandenpomp op zonne-energie in de Stient

Dankzij een financiële bijdrage van de Stichting Duurzaam Waterland lanceerde de gemeente i.s.m. Band op spanning de eerste slimme Bandenpomp in Volendam. Met de pomp kunnen automobilisten de spanning van hun banden controleren en indien nodig lucht aanvullen.

Dit leidt tot besparingen; minder benzinegebruik, en minder CO2 uitstoot. De Bandenpomp werkt geheel op zonne-energie. De Bandenpomp is voor iedere automobilist, 24 uur per dag, gratis te gebruiken.

Op dinsdag 10 oktober (dag van de Duurzaamheid) werd de Bandenpomp officieel in gebruik genomen door weth. Wim Runderkamp op ‘t parkeerterrein van De Stient. Dit in aanwezigheid van Antoine Maartens (Duurzaam Waterland) en Saskia Sanderse (Band op Spanning).