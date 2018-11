Banketbakkers zijn klaar voor de komst van Sinterklaas

Zondag 18 november is de aankomst van Sint Nicolaas in onze gemeente. ‘s Middags om 14.00 uur in Edam en om 17.30 uur vaart de Pakjesboot de Volendamse haven binnen. Met de komst van de Sint breken er weer drukke tijden aan voor de banketbakkers. Sint Nicolaas heeft aan de banketbakkers in Edam-Volendam weer de opdracht gegeven om de allerlekkerste Sinterklaasspecialiteiten op ambachtelijke wijze te bereiden.

In Volendam is het van oudsher een traditie dat in de winkels dan smaktafels staan met Sint-lekkernijen. We maakten een rondje langs de banketbakkers Kees Gutter in de Stient, Bakkerij Koning (Plutostraat), Van Pooij (Julianaweg), Zwarthoed (Meerzijde), 2IN1 (Zeestraat) en Bakkerij Sier, Burg. van Baarstraat.