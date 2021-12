Diamantenexpert Wim Biesterveld met Amsterdam Diamonds terug naar zijn roots

‘Bij klanten thuis of op mijn kantoor, alles is mogelijk’

Als telg van een familie van diamantbewerkers is Wim Biesterveld uitgegroeid tot een begrip in de diamantenwereld. Na een leven aan de koning der edelstenen te hebben gespendeerd, kennen diamanten geen geheimen meer voor Wim. Via zijn bedrijf ‘Amsterdam Diamonds’ gebruikt hij zijn expertise nu als intermediair tussen klant en fabrikant. Wim maakt er zijn missie van om voor iedere klant dé perfecte diamant te vinden. En met zijn gigantische netwerk – reikend tot alle diamantbeurzen over de hele wereld – slaagt hij daar altijd in.

Eind 2013 stapte Wim na de tweede gewapende overval uit zijn juwelierszaak op de Volendamse dijk. ,,Die eerste overval heb ik laten gebeuren, maar bij de tweede ben ik het gevecht aangegaan”, herinnert de diamantair. ,,Achteraf had ik dat beter niet kunnen doen. Ik zette de achtervolging in en ben meerdere keren beschoten. Pas toen mijn dochter schreeuwend in haar nachtpon – zij woonde boven de winkel – achter me stond, drong het tot me door.” De beangstigende situatie zette Wim aan tot nadenken over zijn toekomst.

,,Ik kwam tot de conclusie dat mijn tijd erop zat in de juwelenwereld. Ik had mijn portie risico wel even gehad.”

Via verschillende functies, waaronder een periode als directeur bij FC Volendam, is Wim zeven jaar later toch weer uitgekomen bij zijn geliefde diamanten. ,,Vorig jaar werd ik benaderd door een voormalig leverancier van me. Na een gezellig gesprek belandden we onvermijdelijk op de diamantenwereld. Hij had een bijzondere steen en vroeg of ik er wat voor voelde om hem via mijn contacten in de markt te zetten. Ik besloot mijn geluk te beproeven en bood de diamant aan op mijn social media-accounts. Binnen de kortste keren had ik de steen verkocht, met een aanvraag voor een vergelijkbare diamant.” Onverwacht hervond Wim het plezier in het vakgebied waar hij voor geboren is.

,,Stapje voor stapje ben ik verder gegaan. Ik kocht de domeinnaam Amsterdam Diamonds, huurde een ruimte aan de Amsterdamse Keizersgracht en liet een prachtige website maken. Als intermediair ga ik volledig zelfstandig te werk. Klanten kunnen naar mijn kantoor in Amsterdam komen, of ik kom bij de klant thuis. Het hangt af van wat de klant graag wil. Aan de hand van de wensen, gelegenheid en het budget gaan we dan samen op zoek naar de juiste diamant. Stel bijvoorbeeld dat de klant van plan is zijn vriendin ten huwelijk te vragen, dan zoeken we naar de best mogelijke kwaliteit binnen dat budget. En uiteraard kan dat in combinatie met een ‘toereikend’ sieraad. Voor de meest exclusieve sieraden werk ik samen met een prijswinnend edelsmid. Hij maakt een uniek ontwerp voor de klant, dan ontstaat er écht iets speciaals. Daarnaast zijn er ook mensen die diamanten als een investering zien. Van 1969 tot 2017 is de diamant ieder jaar zo’n 10% in waarde gestegen, dus het is zeker een interessante optie. De diamantprijzen hebben de laatste jaren onder druk gestaan en zijn op dit moment relatief laag, maar door een stijgende vraag – vooral uit het verre oosten - is de stijging weer ingezet.”

,,De handel in diamant en de waarde- en prijsbepaling is dermate complex dat je echt een jarenlange ervaring en opleiding nodig hebt om het mechanisme dat de prijs - niet de waarde - bepaald te doorgronden. Alleen dan kun je zo handelen dat de klant de beste diamant voor zijn geld krijgt”, zegt Wim. Ter zekerheid van de klant is hij lid van de Amsterdamse Diamantbeurs, gecertificeerd door de Hoge Raad voor Diamant (HRD) en door de World Federation of Diamondbourses (WFDB). ,,Ik verkoop uitsluitend natuurlijke diamanten en laat me ver van de synthetische diamanten. De door mensen gemaakte steentjes zijn al een aantal jaar op de markt en zijn relatief goedkoop, maar hebben in feite geen werkelijke waarde.” Pure diamanten worden veelal gevonden in Zuid-Afrika, Australië, Canada en Siberië. ,,Van alle diamanten die gemijnd worden, is slechts 20% geschikt voor de sieradenindustrie. En van die 20% is maar 3% van topkwaliteit.

De geschikte diamanten gaan van de diamantenfabrikant doorgaans naar een juwelenfabrikant, en zij werken op hun beurt weer veelal met bekende merken. Vervolgens gaan de diamanten via een groothandel naar de juwelier en pas dan kan de klant hem kopen. Ik handel via de wereldwijde diamantbeurzen direct met de diamantenfabrikant, waardoor ik aan het begin van de keten zit. Naast de VIP-service die ik al mijn klanten bied, is de prijs dus gegarandeerd ook een stuk lager dan bij de gerenommeerde juwelier. Je betaalt nooit meer dan 60% van de gemiddelde retailprijs. Met andere woorden: je betaalt een Volkswagen, maar je krijgt een Rolls Royce.”

,,Binnenkort gaat ook onze Amsterdam Diamonds Webshop online. Dit doen we samen met een van Duitslands grootste juwelenfabrikanten. Een leuk voordeel van de webshop is dat deze ook gemaakt is voor Duitse en Nederlandse juweliers en dat de gebruikelijke retailprijzen daarin vermeld staan. Onze klanten krijgen binnen een maand na aankoop van een sieraad uit de webshopcollectie standaard een cashback-korting van maar liefst 35% op hun bankrekening teruggestort.” Sieraden met diamanten hoeven volgens Wim niet altijd duur te zijn. ,,Hoe groter de diamant, hoe zeldzamer en dus hoe duurder. Dat blijft natuurlijk gelden, maar in Volendam verkoop ik bijvoorbeeld veel oorknopjes met daarin echte diamanten. Dat zijn werkelijk prachtige steentjes en die heb je al voor € 100,-. Neem gerust contact op en ik kom graag bij je langs om de mogelijkheden te bespreken!”