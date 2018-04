Bloemen uitgereikt op 'Dag van de Duizend Voorbeelden'

Donderdag was het de ‘Dag van de Duizend Voorbeelden’. Wethouder Vincent Tuijp ging die middag langs bij Plus Vreeswijk in Oosthuizen en DEEN Supermarkt Edam om aan de bedrijfsleiders bloemen en een presentje namens de gemeente te overhandigen.

Inspirerende voorbeelden van werkgevers met personeel met een arbeidsbeperking verdienen extra aandacht. Daarom bezocht wethouder Vincent Tuijp de twee bedrijven in Edam-Volendam die daar een geweldig voorbeeld van zijn. Als blijk van dank werden bloemen overhandigd. Paul Vreeswijk nam het presentje van de gemeente in ontvangst in de Plus-Markt in Oosthuizen en in DEEN Supermarkt Edam bedrijfsleider Peter Rosner. Bij de overhandiging van de bloemen was ook Freek de Boer present, die als job-coach van Soci.com bij de gemeente Edam-Volendam werkzaam is en de werknemers met een arbeidsbeperking begeleidt.