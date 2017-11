Blu winnaar van de Gouden Stier 2017 Beste Vermogensbeheerder

Donderdag 9 november jl. vond de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Stier awards weer plaats. Nadat Blu vorig jaar met een lovend juryrapport nipt op de tweede plek eindigde, is Blu dit jaar de winnaar geworden van de Gouden Stier 2017 in de categorie ‘beste vermogensbeheerder’. Henk Kras, een van de oprichters van Blu, nam samen met zijn collega’s Paul Snoek en Freddy Forger deze felbegeerde prijs in ontvangst. Om Blu beter te leren kennen hebben we ze wat vragen voorgelegd.

• Wie is Blu?

In 2011 kwam de familie van één van de oprichters met het verzoek om vrijgekomen vermogen op een efficiënte manier te beheren. Dit was het startpunt van Blu; vermogen beheren voor anderen zoals je het voor jezelf zou doen. Blu heeft momenteel 3 partners en 6 werknemers, verdeeld over kantoren in Amsterdam, Soest en Londen.



• Wat biedt Blu aan?

Blu is een vermogensbeheerder en helpt beleggers doelen te realiseren. Dit doen wij door goed gespreide portefeuilles te bouwen tegen de laagste kosten, waarbij het doel van het beleggen het belangrijkste uitgangspunt is.



• Wat onderscheidt Blu van haar concurrentie?

In principe zijn er 4 punten waarop Blu zich onderscheidt:

a. Blu legt focus op strategische vermogensverdeling (verdeling aandelen – obligaties) en handelt vervolgens zo min mogelijk. Markten zijn niet te voorspellen en data toont al decennia aan dat actieve vermogensbeheerders en beleggingsfondsen die veel handelen structureel slechter presteren dan de beheerders en fondsen die simpelweg een index volgen. Dit komt door hogere kosten en keuzes die slecht uitpakken.

b. Blu zorgt voor de laagste kosten op alle niveaus.

c. Blu profielen realiseren de hoogste rendementen van Nederland.

d. Blu helpt klanten met het realiseren van haar financiële doelen.



• Jullie geven aan dat de kosten heel laag zijn, wat zijn dan de kosten?

Beleggen bij Blu kan al vanaf € 1.250,- per jaar (excl. btw). Naast onze kosten maakt de klant ook indirecte kosten (bank- en fondskosten). Blu zorgt voor de laagste kosten op beide niveaus en bespaart voor haar klanten al snel 0,5% tot 1% per jaar aan kosten ten opzichte van wat zij bij de concurrentie betalen. Onze kosten hebben wij al 3 jaar op rij verlaagd en we streven ernaar om alle kosten te blijven verlagen.



• Wat is jullie doelgroep?

Blu is begonnen met het bedienen van klanten via tussenpartijen zoals family offices, financieel planners en accountants. Dit zijn partijen die wij heel goed kunnen bedienen omdat, ondanks dat we een klein team hebben, heel veel beleggingskennis in huis hebben. Daarnaast richt Blu zich sinds 2 jaar ook op de rechtstreekse particuliere belegger. Ook hier merken we dat ons verhaal aanslaat, vooral omdat Blu haar klanten oprecht adviseert en commerciële belangen niet de bovenhand voeren. Met name dit laatste is iets waar het gros van onze concurrentie keer op keer de mist mee ingaat wanneer bijvoorbeeld rendementen beloofd worden die achteraf niet waargemaakt worden. Uiteindelijk betaalt de eindklant vaak de rekening. Blu is dus een hele geschikte partij voor klanten die voor een goed en vooral ook oprecht advies kiezen.



• Stel ik ben geïnteresseerd, hoe kan ik meer over Blu te weten komen?

Op onze website www.blu-am.com kan meer over Blu worden gelezen. Ook kan daar meer informatie worden opgevraagd of vrijblijvend een afspraak worden gemaakt.



Juryrapport Gouden Stier 2017:

Blu is verkozen tot winnaar, onder andere vanwege de uitwerking van de verschillende scenario’s en de conclusies die Blu verbindt aan de haalbaarheid van de doelen per profiel. De vakjury noemt daarbij het verwachte rendement conservatief in vergelijking met andere beheerders, waardoor de betrouwbaarheid van de analyses hoog is. Daarnaast heeft Blu Asset Management een heldere visie op (passief) beleggen en op hoe het rendement wil behalen voor de cliënt.

www.blu-am.com



Foto: Links Freddy Forger, midden Paul Snoek en rechts Henk Kras. Paul en Henk komen uit Volendam (Freddy uit Soest).