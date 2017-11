“Bottertjes” in Edam nu verkrijgbaar bij Jorritsma

Door de brand in de Hoogstraat in de nacht van maandag op dinsdag is de winkel van Markee Boek & Kantoor door de vuurzee verwoest.

Dit was het verkooppunt van “Bottertjes” in Edam.

Er is tijdelijk een nieuw adres gevonden in de kaasstad waar de Bottertjes-kadobonnen verkrijgbaar zijn, namelijk

Jorritsma Sieraden – Tabak - Souvenirs, aan de Kleine Kerkstraat 1, Edam.

Deze winkel heeft bijna dezelfde openingstijden als Markee.

Dus voor “Bottertjes” kan men tijdelijk op een nieuw adres in Edam terecht.