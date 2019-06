Bedrijf in Beeld:

De Big Green biedt mineraalvol, zuiver drinkwater en een kalkvrije woning

De meeste huishoudens hebben last van kalkaanslag. Het schoonmaken van deze bron van ergernis staat bij vrijwel iedereen hoog op het lijstje van vervelende klusjes. ,,Door de jaren heen zijn er verschillende oplossingen ontstaan die kalkaanslag voorkomen of tegengaan, maar er is niet één oplossing die ook de kwaliteit van het drinkwater verbetert. Sterker nog, alle anti-kalk oplossingen zorgen dat het drinkwater van slechtere kwaliteit wordt doordat de mineralen worden onttrokken”, vertelt Martin Kok. ,,Met de Big Green is dat verleden tijd. Ons systeem is geen standaard waterontharder, maar is wat het voorkomen – en verwijderen – van kalkaanslag betreft even effectief als de traditionele ontharder.”

Door Kevin Mooijer

De Big Green bestaat uit een combinatie van drie filters. Het eerste filter is het Sediment Filter. Deze stap zorgt dat zichtbare deeltjes als zand en bezinksel uit het water verwijderd worden. Het tweede filter is een Actief Koolfilter. Dit filter zorgt dat chemische stoffen en zware metalen die zich in het water bevinden geabsorbeerd worden, waardoor het water zuiverder en helderder wordt én bovendien lekkerder smaakt. Het laatste filter, het Greenguard TAC Filter, zorgt dat de mineralen tot kristallen gebonden worden, waardoor ze niet meer hechten. Kalkaanslag verdwijnt en het water gedraagt zich als zacht water.

,,Waterzuiveringsbedrijven hebben steeds meer moeite om chemische stoffen uit ons water te filteren. Er zit zoveel schadelijke troep in het water, dat het haast onbegonnen werk is om het schoon en drinkbaar te krijgen”, vertelt Ben Steur. ,,Wij bieden met de Big Green de perfecte manier om water te zuiveren. De filters in het systeem zorgen dat het water gezuiverd wordt door middel van een actief koolblok. Alle schadelijke stoffen worden enorm gereduceerd door de Big Green. Er zijn onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat bijvoorbeeld antibiotica voor 99,9 % uit het water gefilterd wordt. Datzelfde geldt voor GenX, waar zoveel om te doen is geweest in de media.”

Niet alleen zorgt het product van de Volendammers dat de schadelijke stoffen geabsorbeerd worden, maar juist ook dat de goede stoffen in het water aanwezig blijven. ,,Dit maakt de Big Green uniek.”

Waterontharder vs. Big Green

Om een duidelijk beeld te scheppen, benoemen Martin en Ben de voor- en nadelen van een waterontharder en hun eigen Big Green. ,,Een ontharder heeft een afvoer nodig, verbruikt stroom, hij verbruikt veel meer water omdat hij ’s nachts spoelt en hij onttrekt de mineralen uit het water. De hoeveelheid water die een standaard ontharder verspild aan spoelen kan oplopen tot 15 kuub per jaar. Het enige voordeel is dat de kalkaanslag wordt verwijderd.”

,,De Big Green daarentegen werkt op stroming van water en verbruikt dus geen energie, verspilt geen water en heeft geen afvoer nodig. Het systeem gebruikt tevens geen zout of chemicaliën. Alle mineralen blijven aanwezig in het water én de oude kalkaanslag wordt ook verwijderd. De enige vorm van onderhoud van de compacte Big Green is het jaarlijks vervangen van een filter, maar dit kan men zelf door middel van een simpele handeling. De Big Green garandeert dus schoon en gezond water dat ook nog eens lekkerder smaakt dan standaard kraanwater. Wij durven dus te zeggen dat de Big Green de beste oplossing op de markt is.”

‘Onderzoek heeft uitgewezen dat de technologie vlekkeloos werkt; als dat niet het geval was, zouden multinationals als McDonald’s en Hilton Hotels wereldwijd geen gebruik maken van het systeem’

,,Een normale waterontharder haalt in het onthardingsproces dus alle mineralen uit het water. Dat is een probleem omdat water de eigenschap heeft om stabiel te blijven. Dit houdt in dat wanneer je water zonder mineralen – dus water dat door een ontharder is geweest – drinkt, het water de mineralen onttrekt aan het menselijk lichaam. Dit resulteert in een tekort aan onder meer magnesium en calcium. Water heeft dus mineralen nodig en voedt zichzelf met mineralen waar het deze kan vinden. Daarbij zorgt een ontharder voor meer natrium in het water. Mensen die last hebben van een hoge bloeddruk of lijden aan hart- en vaatziekten, kunnen het niet veroorloven om water met natrium te drinken. Wanneer we iemand wijzen op mineraalloos water, krijgen we vaak reacties als ‘die paar glazen water die ik drink zullen geen schade aanrichten’. Dat klopt inderdaad, maar als je één glas melk drinkt krijg je evenveel mineralen binnen dan met een badkuip water. Daarbij drink je het water niet alleen, maar je kookt er ook je groenten in, om maar eens iets te noemen. Onthard water haalt ook de mineralen uit groenten en zelfs uit je cellen. Als je dus last van hoge bloeddruk hebt is het zeker niet verstandig om dit type water te drinken.”

Een ander negatief voorbeeld van een type ontharder is een magneet die om de waterleiding geplaatst wordt. ,,Veel van onze klanten hadden deze techniek thuis aangesloten voor ze bij ons aanklopten. In het kort komt het erop neer dat de magneet eigenlijk niets uitvoert en dat wordt beaamd door het onderzoek in de afbeelding hiernaast. Wij hebben onderhand zoveel magneten afgekoppeld bij klanten, dat we bij wijze van spreken een berg kunnen maken waar je niet overheen kunt kijken. Met de Big Green zijn al dit soort problemen verleden tijd.”

Drinkwater

Vandaag de dag wordt men dagelijks geconfronteerd met schadelijke stoffen die in ons kraanwater te vinden zijn. Allerlei onafhankelijke onderzoeken wijzen uit dat het water dat we dagelijks drinken vol zit met stoffen als chloor en medicijnresten. Resten antibiotica en GenX-vormen zijn in bepaalde delen van Nederland geen uitzondering wanneer het kraanwater onder de loep wordt genomen. De heren van Big Green vinden dat er te lichtzinnig gedacht wordt over dergelijke stoffen in het water.

,,Je hoort mensen vaak zeggen dat wij in Nederland het beste kraanwater ter wereld hebben. Er zit een kern van waarheid in. We hebben inderdaad goed drinkwater, alleen zijn er gedurende de afgelopen twintig jaar veel meer chemische stoffen in het water terecht gekomen. Die stoffen kunnen eruit gefilterd worden.”

Wat de heren ook veel meekrijgen is dat mensen een waterontharder laten installeren om schoon water te krijgen. ,,We kunnen niet genoeg benadrukken hoe groot het verschil tussen een traditionele waterontharder en de Big Green is. De waterontharder zorgt echt puur alleen dat de kalkaanslag tegen wordt gegaan, maar dat gebeurt dus ten koste van de mineralen die ervoor zorgen dat het schoon en drinkbaar kraanwater is. Een waterontharder maakt de kwaliteit van het drinkwater dus letterlijk slechter. Het principe van een waterontharder is dat de mineralen uit het water gehaald worden en daarvoor in de plaats natrium terug komt”, aldus Martin Kok. ,,Wij bieden – in de vorm van de Big Green - de unieke oplossing die zowel kalk verwijdert als de mineralen behoudt en het drinkwater zuivert. Het mooie is dat we dit kunnen doen op een schone, energievrije manier. De Big Green werkt op stroming van het water en verbruikt dus geen energie. Geen extra water- en stroomrekeningen dus. Vaak denken mensen omdat het systeem nieuw is en het nog geen bewezen technologie is, maar de techniek wordt in de industriële sector al jaren toegepast. In Nederland is het pas sinds begin dit jaar voor de particuliere markt beschikbaar, maar in Amerika wordt het al jaren gehanteerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de technologie vlekkeloos werkt. Als dat niet het geval was zouden multinationals als McDonald’s, Marriott Hotels, Hilton Hotels en Pizza Hut wereldwijd geen gebruik maken van het systeem.”

Meer informatie

De Big Green is een compact apparaat van 25 bij 47 cm en kan vrijwel overal toegepast worden. ,,Wij zijn dermate overtuigd dat de Big Green de juiste oplossing is, dat we een ‘niet goed, geld terug’ beleid hanteren. Tevens willen we hier graag bij vermelden dat de eerste ontevreden klant zich nog moet melden.”

De Big Green wordt voor € 990,- incl. Materiaal, arbeid en btw gemonteerd. ,,Omdat we in Volendam steeds meer positieve verhalen horen over ons werk, willen we in onze gemeente graag een actieprijs aanbieden. Neem contact met ons op via info@big-green.nl of bel 06 51 56 62 32 voor deze actie.

,,Volgende maand staat onze gloednieuwe website online, maar voor nu is alle benodigde informatie beschikbaar op www.big-green.nl”