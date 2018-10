Bowling- en partycentrum De Zedde behoort met nieuwe bowlingbanen tot de top van Nederland

‘De moeite waard om te komen bekijken’

Volendam mag zijn handen dichtknijpen met het gerenoveerde bowling- en partycentrum De Zedde. Maandag keken tientallen genodigden hun ogen uit tijdens de opening van tien compleet nieuwe en stijlvolle bowlingbanen, waarmee ‘De Zedde’ weer tot de top van Nederland behoort. ,,Betere banen dan deze kun je in de bowlsport niet krijgen.”

Alsof het allemaal nog niet mooi genoeg was, zorgde topbowler Eric Koning vorige week voor sensatie door direct een 300-game te gooien op de fonkelnieuwe baan. Twaalf strikes op rij. ,,En hij scoorde een gemiddelde van 275 over drie games”, vertelt de trotse manager John Kwakman. ,,Eric kan binnenkort twee oorkondes verwachten; eentje voor zijn 300-game en eentje voor zijn indrukwekkende gemiddelde. Ze zijn al aangevraagd.”

Van de ruim tweehonderd leden die de Bowlingvereniging Volendam rijk is, wordt Koning tot de beste gerekend. Hij werd al meermaals Nederlands kampioen en is in de wolken met de nieuwe banen van De Zedde. Tijdens de officiële opening van afgelopen maandag sprak hij dat meermaals uit in een dankwoordje. De tientallen aanwezigen klapten volop voor de Volendamse bowler. ,,Eric doet nog steeds mee in de top van Nederland en probeert zich nu te kwalificeren voor het WK in Las Vegas”, zegt Kwakman even later. ,,Namens de vereniging heeft hij ook veel advies gegeven met betrekking tot de nieuwe banen. Als hij er niet was geweest, zouden we nu nóg rondrijden om alles te analyseren.”

Neusje

Want de directie van De Zedde heeft aardig wat kilometertjes afgelegd in de loop der maanden. Om met aandeelhouder Piet Kes te spreken: de nieuwe banen moesten ‘Elfstedentocht-proof’ zijn. ,,Ons doel is om een vooraanstaande bowling te worden en blijven”, erkent Kwakman. ,,Sinds een paar jaar liepen we iets achter op de topverenigingen en op een gegeven moment werden we dubbel en dwars ingehaald. Er moest iets gebeuren om onze leden tevreden te houden. Deze banen lagen er immers al zo’n twintig jaar in. De machinekamer was nog van de oprichting, bijna veertig jaar oud. Dat kon niet meer.”

Na lang zoeken heeft De Zedde het vertrouwen gegeven aan Brunswick, de marktleider qua bowlingproducten. De verbouwing is uitgevoerd door Valcke, een specialistisch bedrijf uit België met dertig jaar ervaring op het gebied van bowlinginstallaties. ,,Het was een grootscheepse verbouwing, waarbij we ook fantastische hulp hebben gehad van veel Volendammers. Het heeft aardig wat tijd en geld gekost, maar nu hebben we wel weer het neusje van de zalm. Iets om trots op te zijn. Zowel voor topbowlers als voor recreanten is dit waanzinnig. En ons nieuwe spelsysteem beschikt ook over veel meer mogelijkheden. Je kunt nu bijvoorbeeld per speler de hekjes laten opzetten en voor kinderen zijn er tal van mogelijkheden voor leuke digitale spelletjes. Je kunt je hier wel een paar uurtjes vermaken.”

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft De Zedde eveneens grote stappen gemaakt. ,,Er hangt nu overal ledverlichting. En je kunt je voorstellen dat die nieuwe machines veel energiezuiniger zijn”, lacht Kwakman. ,,Daardoor worden de jaarlijkse kosten waarschijnlijk flink gedrukt.”

Aanwas

Net zoals veel andere sporten zien ook bowlingverenigingen een algehele afname in leden. Desondanks blijft De Zedde vrij stabiel op dat gebied. ,,Daar doen we ook veel voor, door mee te werken aan leuke jeugdtoernooitjes, schoolbowlen en al dat soort dingen”, vertelt Kwakman. ,,We hopen daarmee de jeugd te blijven aanspreken.”

Qua recreatief bowlen loopt het ook allemaal lekker door bij De Zedde, zo verzekert Kwakman. ,,We mogen niet klagen. ,,De zomermaanden zijn altijd wat rustiger, maar van september tot mei draaien we op volle kracht, ook qua feesten en partijen.”

Overigens is de directie van De Zedde wel aan het brainstormen over nieuwe buitenactiviteiten. ,,Omdat de Nederlandse zomers steeds langer en mooier lijken te worden. Daar gaan we binnenkort weer verder over nadenken. De afgelopen tijd eisten die nieuwe banen nog even al onze aandacht op.”

De uitstraling van de bar, feestzalen en het restaurant is hetzelfde gebleven. Die zijn immers zes jaar geleden al grondig gerenoveerd. Het restaurantgedeelte tussen de bar en de bowlingbanen is wel een meter breder gemaakt, waardoor er een stuk meer ruimte is ontstaan. Al met al ziet De Zedde er weer gelikt uit. ,,Verder blijven we natuurlijk gewoon het adres voor feesten, partijen en heerlijke afhaalgerechten”, haast Kwakman zich te zeggen. ,,Kom snel langs om het allemaal eens rustig te bekijken. Het is de moeite waard.”

De zalen van De Zedde

Partycentrum De Zedde beschikt over zes gezellige zalen (allen met airco) die ruimte bieden aan groepen van 8 tot 120 personen. Hier een overzicht:

Maximaal aantal personen

De Heidezaal 30

De Molenzaal 60

De Terraszaal 80

De Zeddezaal (open) 25

De Volendammerzaal 20

De Koningszaal 120

