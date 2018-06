Nieuws van de gemeente Edam-Volendam

Dinsdag 3 juli informatieavond aardgasvrije nieuwbouw in PX

Dinsdag 3 juli a.s. organiseert de gemeente Edam-Volendam in de PX te Volendam een informatieavond over aardgasvrije nieuwbouw. Vanaf 1 juli 2018 is aardgasvrije nieuwbouw de norm. Volgens het Bouwbesluit mogen nieuwbouwwoningen en kleine bedrijfspanden vanaf die datum niet meer worden verwarmd door aardgas.

De informatieavond duurt van 18.00 tot 20.00 uur en u kunt binnenlopen wanneer u wilt. De avond is ook bedoeld voor professionals, zoals bouwers, architecten, ontwikkelaars en installatiebedrijven. Zij krijgen te maken met een wetswijziging, die aardgasvrije nieuwbouw vanaf 1 juli dit jaar verplicht maakt. Op de avond zijn partijen aanwezig die meer kunnen vertellen over de technische aspecten hiervan en over wet- en regelgeving en subsidies.

Projectbureau de Broeckgouw

Ook het Projectbureau de Broeckgouw is aanwezig. Geïnteresseerden kunnen zich door de medewerkers laten informeren over de aardgasvrije warmtevoorziening die de woningen van fase 9 & 10 gaan krijgen.

Kortom: iedereen is welkom die om welke reden dan ook geïnteresseerd is in aardgasvrij of duurzaam bouwen of verbouwen!