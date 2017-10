Eerste paal geslagen voor 12 bedrijfsunits in Energiestraat

Dinsdagmorgen werd de eerste paal geslagen voor de bouw van twaalf bedrijfsunits aan de Energiestraat te Edam. In opdracht van Gouden Slot B.V. worden de 12 units door RIJKO Bouw gerealiseerd. Als de klus geklaard is zijn door RIJKO totaal 160 units opgeleverd in Edam.

Aan de Energiestraat is dit de laatste pluk en zijn er dan 32 gebouwd. Met de heimachine van Boer Heiwerk werd door Huub de Kok van RIJKO Bouw de eerste van in totaal 68 betonnen palen geslagen voor dit project. De 12 units zijn identiek aan de eerste 20 bedrijfsunits die reeds aan de Energiestraat gerealiseerd zijn.

De planning is dat in februari 2018 de twaalf units opgeleverd worden. De verkoop van de units gaat via nemassdeboer en Steur Makelaardij.