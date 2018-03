NBC Van Roemburg & Partners ziet digitalisering en automatisering binnen de branche als zegen

Focus van administratieverwerking naar hoogwaardig advies

NBC Van Roemburg & Partners is een gevestigde naam in de regio. Al ruim 30 jaar, waarvan meer dan 15 jaar in Volendam, bieden zij de standaard administratieve diensten aan honderden ondernemers. Het kantoor verzorgt financiële administraties, stelt jaarrekeningen op, doet de salaris- en personeelsadministratie en regelt alle belastingaangiften. NBC streeft continue naar een hoogwaardig niveau van deze diensten, maar dit zijn niet de werkzaamheden waarmee NBC zich steeds meer onderscheidt van andere administratie- en accountantskantoren. NBC beschikt daarnaast namelijk ook over een AFM vergunning en voorziet daarmee steeds meer grotere controleplichtige ondernemingen van een accountantsverklaring. Het echte pluspunt van NBC is echter de focus op de klant.

NBC staat voor kwaliteit

Het mag gezegd: bij NBC verstaan ze hun vak. Ze zijn al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in accountancy voor het midden- en kleinbedrijf en het kantoor bestaat inmiddels uit zo’n 60 medewerkers. Ontwikkeling en opleiding wordt enorm gestimuleerd en bij 30 procent staat een dubbele titel achter de naam. Titels als RA (Register Accountant), AA (Accountant Administratieconsulent), RB (Register Belastingadviseur) en de Universitaire Master (Accountancy en Fiscaal Recht) staan op vele visitekaartjes. Deze kwaliteit is de basis van hun werkzaamheden en is ook wat hen onderscheidt van andere kantoren. De schat aan kennis die NBC in huis heeft, is goud waard voor elke ondernemer; van groot tot klein. Kennis die bovendien inzetbaar is op het moment waarop daar behoefte aan is. Marco Koning, directeur van NBC in Volendam, vindt het zonde dat niet alle bedrijven investeren in goed financieel advies.

,,Ik zie dat veel ondernemers adviesmogelijkheden laten liggen, alleen maar omdat ze zich niet goed laten adviseren of zich er simpelweg niet van bewust zijn dat ze financieel advies nodig hebben. Dat is jammer en een gemiste kans,” aldus Marco. “De standaard werkzaamheden zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd en wij voegen hier onze kennis aan toe op het moment dat de situatie hierom vraagt. Naast administratieve en fiscale kennis bieden wij strategieadvies, financieel planningsadvies, bedrijfswaarderingen, benchmarking, estate planning, incassodiensten, begeleiding bij bedrijfsoverdrachten, investerings- en financieringsvraagstukken. Op andere onderdelen investeren wij veel tijd om nauwe samenwerkingen aan te gaan met externe specialisten die ons korte lijnen en scherpe tarieven garanderen, zoals juristen, notarissen, verzekeringskantoren etc. Op deze wijze kunnen klanten voor al hun vragen bij ons terecht en functioneren wij als spin in het web, zodat de klant op alle gebieden optimaal wordt ontzorgd. Zo heeft de klant één aanspreekpunt voor nagenoeg al zijn of haar financiële vraagstukken”.

Door samen te werken komt alles bij elkaar

Steeds meer ondernemers in de regio weten NBC te vinden en ervaren de werkwijze als bijzonder. Marco Koning verduidelijkt dit: ,,Het is van belang dat de ondernemer een visie ontwikkelt en wij helpen hen daarbij. Periodiek komen de verschillende disciplines binnen ons kantoor bij elkaar om de kansen en bedreigingen op ieder financieel vlak bij onze klanten te bespreken. Zo komen wij tot een integrale oplossing, waarbij andere administratie- en accountantskantoren zich nog steeds veel te vaak alleen richten op één specifiek gebied en daarbij de samenhang uit het oog verliezen. Met name (fiscale) adviesmogelijkheden worden dan nog wel eens over het hoofd gezien.”

Deze focus heeft tot gevolg dat de traditionele jaarrekeningbespreking bij NBC niet meer over de jaarrekening van het afgelopen jaar gaat.

,,Die jaarrekening is slechts nog een foto van hetgeen in de loop van dat jaar reeds met de klant is besproken. De adviseurs van NBC bespreken na afloop van het jaar de financiële en strategische uitdagingen voor de komende jaren met de klant en blijven deze vervolgens monitoren. Omdat wij naast onze klanten staan en veel contact met elkaar hebben, worden wij echt gezien als vertrouwenspersoon. En in die rol voelen wij ons prettig.”

Automatisering is een hulpmiddel

De tijd gaat snel en daarmee ook de ontwikkelingen binnen en buiten de financiële sector. NBC kijkt vanuit dat oogpunt graag kritisch naar de toekomst en ziet kansen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering. Voor ondernemers is er veel software beschikbaar die hen helpt bij de ‘administratie’. Maar doorgaans zijn deze pakketten allesbehalve gebruiksvriendelijk en bieden ze niet de functionaliteiten die ondernemers wensen. Om die reden zoekt NBC samen met haar klanten altijd naar oplossingen om deze administratieve verplichtingen te vereenvoudigen en tegelijkertijd waar mogelijk de bedrijfsprocessen meer inzichtelijk te maken.

Marco kijkt met gezonde ambitie naar de huidige en toekomstige positie in de markt, zowel regionaal als nationaal. ,,Je verwacht het misschien niet, maar Nederland ligt qua digitalisering ver achter op andere landen. Bij NBC werken we hard aan het automatiseren van de standaard werkzaamheden, al schreeuwen we dat niet van de daken. In samenwerking met onze klanten hebben wij meegewerkt aan de ontwikkeling van een stuk software genaamd Optimit. Hierin wordt gebruikersgemak, vereenvoudiging van de administratieve werkzaamheden en inzicht in de resultaten gecombineerd. Het is géén boekhoudsoftware. Boekhoudsoftware wordt gebruikt door boekhouders en accountants met een financiële achtergrond. Ondernemers willen een simpel en gebruiksvriendelijk pakket dat hen ondersteunt bij het ondernemen. Inmiddels maken ruim 70 ondernemingen –zowel klanten als niet-klanten van NBC– gebruik van Optimit en binnenkort zal hier meer over bekend worden gemaakt”.

Ontwikkeling betekent nieuwe rollen

Voor klanten die met Optimit werken, hoeven alle facturen niet meer handmatig door henzelf en/of vervolgens door een medewerker van NBC te worden ‘ingeklopt’. Dat gaat nu min of meer vanzelf. Bij NBC ontstaat daardoor meer ruimte voor een andere manier van dienstverlening; informeren, adviseren en ondersteunen op het gebied van bedrijfsstrategie. Dat deden ze natuurlijk al, maar de focus is verlegd.

,,Deze vormen van automatisering kunnen worden gezien als een bedreiging voor de werkgelegenheid. Wat gaat onze medewerker immers doen die voorheen al die facturen verwerkte? Wij zien dat echter anders. Digitalisering is juist een kans om meer service te verlenen aan de klant en een nog meer adviserende rol aan te nemen dan we nu al doen. We zien het als een zegen! De kennis van onze hoogopgeleide mensen kunnen we nu optimaal inzetten. Daar worden wij, onze medewerkers en onze klanten uiteindelijk gelukkiger van. Onze klanten zien de toegevoegde waarde en weten ons steeds beter te vinden”.

Eerst zaaien, dan oogsten

Zoals eerder genoemd loopt NBC graag voorop. Daarom proberen ze al sinds de oprichting talenten aan zich te binden en wordt er bij het accountantskantoor veel tijd en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van mensen. “Deze investering in onze medewerkers is nodig om de beste kwaliteit te kunnen blijven leveren aan onze klanten. Alleen zo kunnen we ons werk goed blijven doen.”

NBC is trots op wat het bedrijf vandaag is. Ze blijven continue investeren in hun medewerkers en maken optimaal gebruik van de digitale ontwikkelingen en adviesmogelijkheden om haar klanten optimaal en breed te ontzorgen. Kortom, ze willen de beste zijn in hun vakgebied en timmeren goed aan de weg om dat doel te bereiken. Tenslotte voegt Marco nog toe: “Ik durf te beweren dat echt élke ondernemer in Volendam en omgeving baat zou hebben bij onze adviezen aangaande strategische, fiscale of financiële vraagstukken. We merken ook dat ondernemers ons steeds vaker weten te vinden en het is onze taak om steeds weer de kwaliteit te bieden die de klant verdient.”