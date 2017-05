Bedrijf in Beeld

Freek Veerman (dekker): al 27 jaar de expert op het gebied van zonwering



De zomer staat voor de deur en dus trekken we er weer massaal op uit om nieuwe zonwering aan te schaffen. In Volendam en omstreken is Dekker Zonweringen al ruim 27 jaar een expert op het gebied van rolluiken, horren, terrasoverkappingen, raamdecoraties en alles wat daar nauw mee samenhangt. Eigenaar Freek Veerman (dekker) trekt er op 64-jarige leeftijd nog altijd zes dagen per week op uit om zijn klanten te voorzien van topkwaliteit in merken én service. ,,Aan kwaliteit zit vaak een prijskaartje, maar je krijgt er zóveel moois voor terug.”

Het is halftien ’s morgens als Dekker de deuren van zijn showroom aan de Parallelweg opent. Een greep van zijn collectie staat daar uitgestald. Producten voor doe-het-zelf-montage tussen de emmers verf en schuurpapier zijn duidelijk niet zijn ding. Alles wat de Volendammer aanbiedt, is kwalitatief hoogstaand. En dat straalt ervan af. ,,Ik heb ook goedkopere spullen, zoals de zonweringen, screens en terrasoverkappingen van het merk Verano”, vertelt Dekker. ,,Dat is ook mooi en goed, anders zou ik het niet aanbieden. Maar het leeft wel een jaartje of vijftien korter dan bijvoorbeeld de Duitse producten van Weinor of Roma. Die zijn iets duurder, maar gaan wel gemiddeld dertig tot veertig jaar mee. Op alle producten die ik lever, zit overigens een garantietermijn van twee tot vijf jaar.”

Onbegrensd

De mogelijkheden op het gebied van binnen- en buitenzonwering zijn tegenwoordig onbegrensd. Zo zijn er apps waarmee alle schermen rond het huis via een telefoon kunnen worden bediend. Er bestaan weersensoren, die er bij regen en hevige wind voor zorgen dat het zonnescherm automatisch wordt opgerold. Om maar te zwijgen over de fraaie glazen terrasoverkappingen met onzichtbare schroeven en geïntegreerde waterafvoerpijp. ,,Niets is meer te gek”, weet Dekker, die veel zonwerende producten uiteraard ook in zijn eigen woning uittest. ,,Zo heb ik nu de duette gordijnen van Sunway hangen. Deze bestaan uit twee lagen stof die samen een gesloten honingraatstructuur vormen. Behalve dat ze heel mooi zijn, hebben ze ook een aantal effectieve en functionele eigenschappen. Ze zijn onder meer isolerend, waardoor je op stookkosten kunt besparen in de winter. Verder kunnen ze de warmteopname tot 78% reduceren, waardoor het in de zomer aangenaam koel blijft in huis. Ook hebben ze een hoog geluiddempend vermogen, wat het wooncomfort weer verhoogt.”

‘Als je berekent hoeveel je ermee kunt besparen

en hoe effectief en mooi het product is,

valt het hartstikke mee’

Uit onderzoek van Stichting Milieu Centraal blijkt dat deze duette gordijnen van Sunway het meest effectieve type raambekleding is om energie te besparen. Dekker: ,,Op het eerste oog lijken ze misschien duur. Maar als je berekent hoeveel je ermee kunt besparen en hoe effectief en mooi het product is, valt het hartstikke mee. En ik weet het uit eigen ervaring...”

Trappetje

Dekker begon zijn loopbaan ooit in de horeca, waarna hij als elektricien in dienst kwam bij de gebroeders Deen. Uiteindelijk is hij 27 jaar geleden vanuit huis begonnen met het verkopen van zonwering, als extra klusje. In de loop der jaren groeide zijn bedrijf uit tot een begrip in Volendam en omstreken, mede doordat de Volendammer steevast topkwaliteit en –service levert. Dekker: ,,Het is een bijzonder vak. In de maanden januari en februari heb ik gemiddeld één dag per week werk. Voor de rest ben ik dan wat dingetjes aan het opknappen en doe ik nog wat klusjes als elektricien. Vanaf maart regent het weer rolluiken, schermen en horren. Ik heb een paar jaar samengewerkt met m’n zoon André, maar hij bleek het werk als stukadoor leuker te vinden. Nu doe ik het samen met Freek Schokker, een vakman eerste klas. Als het erg druk is, zoals in deze maanden, huren we er soms nog een extra kracht bij.”

Aan het eind van dit jaar bereikt Dekker de voormalige pensioengerechtigde leeftijd. Hoewel hij openstaat voor een overname van zijn bedrijf, is hij nog niet van plan om volledig te stoppen met werken. ,,Maar zes dagen per week op pad is misschien een beetje te veel van het goede voor iemand van 65 jaar”, grinnikt de ijzervreter. ,,Het is immers een arbeidsintensief vak; een beetje zonnescherm weegt al 150 kilo. De laatste jaren heb ik gelukkig een aantal technologische hulpmiddelen en beschik ik met Freek Schokker over een geweldige collega. Maar het scherm ligt ook nog vaak genoeg op onze schouders. En als je dan struikelt, ben je zelf aan diggelen, maar het product ook.”

‘Jaren geleden viel ik met scherm

en al op een plek waar een paaltje

nét boven de grond uitstak’

Dekker heeft dat in het verleden meermaals meegemaakt. ,,Tegenwoordig hebben we een lift die het scherm naar de juiste hoogte kan brengen. Vroeger deden we dat via een trappetje en dat trappetje zakte ook weleens weg. Dan lig je dus op de grond, met dat ding op je barst. Een jaar of twintig geleden viel ik met scherm en al op een plek waar een paaltje nét boven de grond uitstak. Zo hebben we wel meer valletjes gemaakt in de loop der jaren.”

Met een knipoog: ,,Maar ja, dat is het risico van het vak. Had ik maar moeten doorleren…”

Contact:

Dekker Zonweringen

Parallelweg 1i

1131 DM Volendam

Tel: 0299 – 365897

E-mail: info@dekkerzonwering.nl

www.dekkerzonwering.nl