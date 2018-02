Gezondheidsmarkt in de Kennedyschool druk bezocht

Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur vond in de Kennedyschool in het Boelenspark een Gezondheidsmarkt plaats. Deze sloot zo mooi aan op de markt in de Populierenlaan. Er waren stands van maarliefst 31 (zorg)organisaties in de activiteitenruimte van de school.

De organisatie was in handen van Saskia Smit en Linda Konijn van de Zorgcirkel en Marlies Bel van het CBW. Op deze Gezondheidsbeurs kon men terecht voor alle informatie over zorg, preventie, wonen, ondersteuning, etc.. Met name door veel senioren werd de markt bezocht.

Ook kon men terecht voor lekkernijen. Op het plein stond de oliebollenkraam van de familie Elsinga. De Gezondheidsmarkt was een groot succes en 4 uur lang was het een komen en gaan van bezoekers.