Grondige verbouwing kantoor KIVO Plastic Verpakkingen

Gedurende de bouwvakvakantie wordt het kantoor van KIVO Plastic Verpakkingen grondig verbouwd. De bovenverdieping van het kantoor wordt helemaal vernieuwd. Deze klus wordt uitgevoerd door Wooncentrum Veerman.

De gehele bovenverdieping is leeg gehaald. Er komt nieuwe vloerbedekking in, de wanden zijn opnieuw geschilderd en er komen glazen puien in, zodat het een open geheel wordt. Ook het meubilair zal vernieuwd worden, zodat het kantoorpersoneel na de vakantie in een totaal gerenoveerde omgeving kan werken.

Koortsachtig wordt doorgewerkt zodat eind bouwvak de verbouwing gereed komt. Begane gronds wordt het kantoor volgend jaar verbouwd.